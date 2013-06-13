Эксперты: Повышение акцизов на пиво может иметь очень печальные последствия

На общественное обсуждение вынесен законопроект Министерства доходов и сборов, который предусматривает втрое повысить акцизы на пиво. Опрошенные УНИАНом эксперты сомневаются в том, что отрасль выдержит такие жесткие меры.

Заслуженный экономист Украины Олег Ивченко сомневается в эффективности такого шага. "Лично у меня есть большие сомнения относительно того, что единственный способ достроить "Охматдет" - это повысить акцизы на пиво, разрушив отечественную пивную отрасль и подтолкнув украинцев к потреблению водки".

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По его словам, при внедрении ставки акциза на пиво в размере 2,5 грн за литр, как это предлагается новыми законопроектами, соотношение акцизов на пиво и водку будет таким, что бутылка водки будет стоить как 3-4 бутылки пива. "Это мало, ведь в Европе это соотношение - 10:1. Крепкий алкоголь и вино с содержанием спирта быстро заменят пиво".

Эксперт прогнозирует, что следствием этого будет стремительный рост количества потребленного алкоголя.

"Уже в 5-10 летней перспективе мы получим серьезную угрозу для общества - алкоголизм, который существенно ухудшит здоровье населения, а значит важный для экономики ресурс - трудовой", - предостерегает Ивченко.

По мнению финансового аналитика Марьяна Заблоцкого, чиновникам стоит подумать над повышением акциза на крепкий алкоголь, а не на пиво.

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«Украина по статистике ВОЗ занимает 5 место в мире по уровню потребления алкоголя на душу населения. Но стоит добавить, что такую ​​позицию государство занимает, прежде всего, благодаря привязанности граждан к крепким алкогольным напиткам. В то же время по уровню потребления пива Украина занимает 56 место в мире. Поэтому считаю, что сейчас стоит подумать о повышении акцизов именно на тяжелый алкоголь», - подчеркнул Заблоцкий.

Главный нарколог Минздрава Анатолий Виевский также считает, что повышать акциз только на пиво не целесообразно. По его словам акцизы следует повышать на все изделия, содержащие алкоголь.

"Алкогольная промышленность очень изобретательна, имеет огромные ресурсы и втягивает общество в войну водочной и пивной промышленности. Мы, как дети, участвуем в их обсуждениях вместо того, чтобы говорить о нашем коренном интересе - общество должно иметь целостную политику в отношении алкоголя", - говорит Виевский.

Также он подчеркнул, что с проблемой алкоголизма в обществе необходимо бороться не только повышением акцизов, но и усилением контроля над продавцами, которые в сегодняшних условиях просто не боятся мизерных штрафов.

Общественный активист Тарас Шамайда не видит вреда в умеренном повышении акцизов - ни для потребителей, ни для производителей.

По его словам, такой шаг "на каких-то несколько процентов снизит потребление пива, которое, в конце концов, на сегодняшний день стоит дешевле, чем, например, то же детское питание", - считает Шамайда.

Народный депутат Александр Бригинец поддерживает повышение акциза. Но только в том случае, если эти деньги действительно будут потрачены на здравоохранение.

«Как по мне, при повышении любых пошлин или каких-либо дополнительных платежей, связанных с продуктами, которые вредят здоровью - пиво, водка и сигареты - деньги должны идти на здравоохранение и проведение специальных программ, связанных с лишением людей алкоголизма или лечения их после алкоголизма. Если эти деньги будут просто перекачаны из карманов граждан в карман государства, то это вряд ли принесет пользу», - заявил Бригинец.

По мнению Павла Зубьюка из общественной инициативы «За наше и ваше пиво», с алкоголизмом в стране стоит бороться не повышением акцизов на пиво, а решением социальных проблем в обществе.

"Опыт таких пивных стран как Великобритания и Нидерланды свидетельствует, что пиво является одним из средств борьбы с алкоголизмом, поскольку в этих странах на одну душу населения пива потребляется гораздо больше, чем крепких алкогольных напитков", - заявил Зубьюк.

Он считает, что авторы законопроекта бесполезно приравнивают пиво к алкогольным напиткам и пытаются сделать его «крайним» в распространении алкоголизма среди молодежи и подростков.

"На самом деле потенциальные алкоголики в результате таких действий просто будут больше употреблять некачественные напитки. Алкоголизм - это прежде всего социальная проблема, и люди становятся алкоголиками не из-за дешевизны пива, а из-за личных человеческих проблем", - говорит Зубьюк.

Как сообщал УНИАН, 15 мая депутатская группа «За трезвое будущее Украины» зарегистрировала в Верховной Раде пакет законопроектов, которыми предлагается повысить акцизы на пиво, а полученные после этого средства направить на достройку детской больницы «Охматдет».

По мнению парламентариев, увеличение акцизов втрое повысит стоимость одного литра пива всего на 1-2 грн, но за эти деньги можно решить колоссальную проблему наполнения бюджета в государстве.

По данным Госстата, производство пива в Украине в январе-марте текущего года сократилось до 50,5 млн декалитров, что на 3% меньше, чем в первом квартале 2012 года. Председатель ассоциации «Укрпиво» ​​Галина Коренькова прогнозирует рост производства пива в 2013 году до 305 млн дал, что на 1,7% больше, чем в 2012 году.

Министерство доходов и сборов инициативу повышения акциза на пиво оценивает положительно и считает ее вполне приемлимой.