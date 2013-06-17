Евро-2012 для Украины стал «прививкой от кризиса», - СМИ

Об этом пишет издание «Зеркало недели. Украина» в материале свежего номера «Евро-2012: экономические итоги».

В частности, издание отмечает, что за счет подготовки к футбольным баталиям в I и II квартале экономика Украины выросла на 2,2% и на 3% соответственно. «Это позволило отчасти компенсировать падение ВВП во втором полугодии», - утверждает автор материала. При этом отмечается, что Украина закончила год с небольшим, но приростом в 0,2% ВВП, в то время как ВВП еврозоны в 2012 г. уменьшился на 0,6%.

«В специальном отчете RaiffeisenResearch о подготовке Украины к Евро-2012 говорится, что 2,8% прироста ВВП за три года до чемпионата также были обеспечены "спортивными" расходами», говорится в материале.

Кроме того, «Зеркало недели» отмечает, что за 2012 г. в Украину поступило свыше 5,1 млрд долл. иностранных инвестиций (в 2011 г. — 4,65 млрд долл., в 2010-м — 4,68 млрд). «Физические объемы экспорта выросли на 2,6%, а физические объемы импорта сократились на 6,6%, что для Украины является хорошим показателем (импорт у нас всегда заметно превышает экспорт, и эту диспропорцию необходимо преодолеть)», - говорится в материале.

Среди прочих итогов Евро 2012 для экономики Украины отмечается, что безработица сократилась с 8,6% среди экономически активного населения в 2011 г. (по методологии Международной организации труда) до 8,1% в 2012-м. Издание подчеркивает, что это произошло на фоне 10,4% безработицы в Еврозоне.

Помимо этого, автор материала обращает внимание, что затраты Украины были небольшими, по сравнению с партнером нашей страны по проведению Евро.«Соседняя Польша вложила в чемпионат около 34 млрд долл., Украина — 5 млрд долл., то есть почти в семь раз меньше (есть и другие оценки, но везде Польша опережает Украину)», - подчеркивается в статье.

«Чемпионат Евро-2012 стал отличной прививкой от европейского кризиса», - резюмирует «Зеркало недели. Украина».