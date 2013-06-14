Присяжнюк: Диалог власти и агробизнеса стал более эффективным

19:35, 14 июня 2013
Общество
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На сегодняшний день в Украине для аграрного бизнеса и инвесторов создаются максимально прозрачные и прогнозируемые условия. Следовательно, взаимный диалог власти и бизнеса становится более системным, эффективным и структурированным.

Николай Присяжнюк

Это, в свою очередь, улучшает инвестиционный климат в аграрном секторе и привлекает новых инвесторов, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Об этом пишет РБК-Украина.

"Правительство Украины сегодня принимает меры для того, чтобы условия для деятельности аграрного бизнеса были понятными, прозрачными и прогнозируемыми, а взаимный диалог с властью - системным, постоянным, эффективным и структурированным. Ведь в благоприятном инвестиционном климате заинтересованы как участники рынка, так и правительства государств. И на сегодня Украина демонстрирует успешную консолидацию усилий власти и аграрного бизнеса в этом направлении", - отметил Николай Присяжнюк.

По словам министра, обеспечение благоприятных условий для частного капитала в экономике, и в сельском хозяйстве в частности, свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в стране.

"Рынки подают инвесторам сигналы о том, когда и где возникают возможности для удачного инвестирования. А профессиональные инвесторы справедливо отмечают, что инвестировать следует только в понятный бизнес. И мы работаем над тем, чтобы такое сотрудничество стало еще более прозрачным и результативным для всех сторон", - подчеркнул Николай Присяжнюк.

Николай Присяжнюк отметил, что это, в свою очередь, поможет реализовать главное послание, которое Украина посылает мировому сообществу, уверенно заявляя о своей роли в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

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