Присяжнюк: Диалог власти и агробизнеса стал более эффективным
На сегодняшний день в Украине для аграрного бизнеса и инвесторов создаются максимально прозрачные и прогнозируемые условия. Следовательно, взаимный диалог власти и бизнеса становится более системным, эффективным и структурированным.
Это, в свою очередь, улучшает инвестиционный климат в аграрном секторе и привлекает новых инвесторов, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.
Об этом пишет РБК-Украина.
"Правительство Украины сегодня принимает меры для того, чтобы условия для деятельности аграрного бизнеса были понятными, прозрачными и прогнозируемыми, а взаимный диалог с властью - системным, постоянным, эффективным и структурированным. Ведь в благоприятном инвестиционном климате заинтересованы как участники рынка, так и правительства государств. И на сегодня Украина демонстрирует успешную консолидацию усилий власти и аграрного бизнеса в этом направлении", - отметил Николай Присяжнюк.
По словам министра, обеспечение благоприятных условий для частного капитала в экономике, и в сельском хозяйстве в частности, свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в стране.
"Рынки подают инвесторам сигналы о том, когда и где возникают возможности для удачного инвестирования. А профессиональные инвесторы справедливо отмечают, что инвестировать следует только в понятный бизнес. И мы работаем над тем, чтобы такое сотрудничество стало еще более прозрачным и результативным для всех сторон", - подчеркнул Николай Присяжнюк.
Николай Присяжнюк отметил, что это, в свою очередь, поможет реализовать главное послание, которое Украина посылает мировому сообществу, уверенно заявляя о своей роли в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.