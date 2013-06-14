Кабмин намерен углублять сотрудничество со странами СНГ

На этом акцентировал внимание министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов 14 июня, приветствуя участников дискуссии «Развитие Таможенного Союза и экономической интеграции стран СНГ: перспективы украинского бизнеса» в рамках Первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners, сообщает РБК-Украина.

В тесном взаимодействии обеспечиваются необходимые условия для укрепления торговых связей, производственной кооперации, решаются давно назревшие жизненно важные вопросы.

«Страны СНГ имеют для нас очень большое значение, и это сложилось исторически. Ментально мы очень близки. Из общего товарооборота Украины страны СНГ занимают 39%. Это свидетельствует о хорошем сотрудничестве. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы наше партнерство углублялось и расширялось», – сказал Игорь Прасолов.

Также, по словам министра, особенно важно то, что страны СНГ являются основным рынком сбыта украинской продукции с высокой добавленной стоимостью. Это, прежде всего, продукция машиностроения, металлургической и химической промышленности, товары продовольственной группы.