Президент Украины Владимир Зеленский поставил точку в конфликтах вокруг Бабьего Яра. По его словам, Бабий Яр должен стать местом памяти, а не местом забвения.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время открытия Всеукраинского форума "Украина 30. Гуманитарная политика" во вторник, 13 июля.

"Бабий Яр - страшный символ Холокоста на украинской земле. Мы не можем избавиться от него, но можем победить достойным чествованием памяти всех жертв. Наш долг – сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения. И здесь не должно быть тира или любого спортивного или фитнес-комплекса. Мы как государство хотим сделать это место достойным памяти жертв. Мы уже готовы презентовать текущие результаты. Это должно поставить точку во всех конфликтах относительно этого проекта. Разрушать работу очень легко. Что-то построить и оставить следующим поколениям сложно. К сожалению, так бывает, что этот процесс проходит через исторические испытания", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Художественный руководитель мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский отметил необходимость комплексной мемориализации трагедии Бабьего Яра, которая произошла 80 лет назад, что сделает проект доступным и интересным разным слоям населения.

Во время форума художница-концептуалистка Марина Абрамович представила "Хрустальную стену плача" – авторский объект художницы, который появится в Бабьем Яру к 80-й годовщине трагедии. По словам Марины, этот мемориальный объект будет одним из крупнейших построенных в Европе в течение последнего десятилетия. Его длина будет достигать 40 метров, а высота – 3 метров. Стена будет состоять из 75 кварцевых блоков, одновременно ее смогут посетить 25 человек.

"Холокост изменил историю человечества навсегда. Все мы эмоционально поражены этой трагедией. Когда я осознавала свой вклад в проект, связанный с темой Бабьего Яра, для меня были важны три вещи. Во-первых, объект не должен быть только скульптурой. Во-вторых, он должен быть интерактивный. В-третьих, объект не может быть лишь отражением прошлого, а должен нести послание в будущее", – считает Абрамович.

По словам генерального директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макса Яковера, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра будет открыта первая очередь мемориального комплекса, в которую войдут как существующие проекты, так и новые объекты, среди которых "Хрустальная стена плача" и первое музейное пространство на территории Бабьего Яра – "Курган памяти", спроектированный архитектурной компанией SUB. Объект воссоздает историю трагедии Бабьего Яра с помощью технологий 3D-моделирования, разработанных Центром пространственных технологий.

Генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" поблагодарил президента Украины за обсуждение темы Холокоста на основной площадке страны.

"Создание здесь мемориала является важной задачей для Украины. И не простым, ведь после нацистов, которые пытались скрыть следы своих преступлений, советская власть делала все, чтобы стереть память об этой трагедии... Поэтому наша главная задача – превратить Бабий Яр с места забвения на место памяти. Это должен быть инновационный музейный комплекс, который в общество будет нести новые смыслы. Для этого мы привлекли к его созданию лучших украинских и мировых специалистов", – подчеркнул Яковер.

Напомним, ранее Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" объявил о плане мероприятий к чествованию 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру. Официальная церемония, посвященная 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру, а также открытие первой части Мемориального комплекса состоится 6 октября 2021 года.

Всеукраинский форум "Украина 30. Гуманитарная политика" начался во вторник, 13 июля, и продлится два дня. Первый день форума посвящен обсуждению трагедии в Бабьем Яру и Голодомора. Также будет обсуждаться тема национальных общин Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко