В страшном ДТП на Полтавщине погибли три человека (фото)

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ УМВД Украины в Полтавской области, на трассе столкнулись 2 автомобиля: КИА и ВАЗ-2103.

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В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2103, а также пассажир КИА погибли на месте происшествия, водитель автомобиля КИА с травмами разных степеней тяжести доставлен в медицинское заведение Полтавы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.