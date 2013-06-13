В страшном ДТП на Полтавщине погибли три человека (фото)
15:23, 13 июня 2013Общество
2610 0
Недалеко от города Полтава на 336 км автодороги Киев-Харьков сегодня, 13 июня, около 8-ми часов утра произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека и один - травмирован.
Водителя КИА доставили в больницу / Фото: ГАИ Полтавской области
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ УМВД Украины в Полтавской области, на трассе столкнулись 2 автомобиля: КИА и ВАЗ-2103.
По теме: На Харьковщине перевернулся Lexus: один человек погиб, семеро получили травмы
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2103, а также пассажир КИА погибли на месте происшествия, водитель автомобиля КИА с травмами разных степеней тяжести доставлен в медицинское заведение Полтавы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter