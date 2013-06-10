На Харьковщине перевернулся Lexus: один человек погиб, семеро получили травмы

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла на 1 км автодороги Змиев – Мерефа.

29-летний водитель автомобиля Lexus, двигаясь со стороны Змиева в направлении Мерефы, не выбрал безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП 22-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм погибла на месте аварии, а водитель и шестеро пассажиров с телесными повреждениями были доставлены в Харьковскую областную клиническую больницу.

По факту аварии проводится расследование.