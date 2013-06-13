Пограничники проводят операцию "Запад-2013"
03:34, 13 июня 2013Общество
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Украинские, российские и белорусские пограничники проводят совместную операцию «Запад-2013», целью которой является прекращение противоправной деятельности на общих границах.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в рамках данной операции, которая будет проводиться в течение июня, пограничники трех стран осуществят комплекс мероприятий по консолидации усилий пограничных ведомств, направленных на повышение эффективности охраны государственных границ.
Мероприятия предусматривают проведение оперативно-розыскных, профилактических и других мероприятий для выявления, предотвращения и прекращения противоправной деятельности, обмен информацией, взаимодействие подразделений пограничных ведомств, поддержку пограничного режима и режима в пунктах пропуска.
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