Пограничники проводят операцию "Запад-2013"

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в рамках данной операции, которая будет проводиться в течение июня, пограничники трех стран осуществят комплекс мероприятий по консолидации усилий пограничных ведомств, направленных на повышение эффективности охраны государственных границ.

Мероприятия предусматривают проведение оперативно-розыскных, профилактических и других мероприятий для выявления, предотвращения и прекращения противоправной деятельности, обмен информацией, взаимодействие подразделений пограничных ведомств, поддержку пограничного режима и режима в пунктах пропуска.