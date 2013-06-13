Офицер крал в части патроны на продажу

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, 41-летний военнослужащий одной из воинских частей Кировоградского гарнизона во время проведения стрельб на военном полигоне похитил 629 патронов калибра 5,45 мм и 179 штук - калибра 7,62 мм. Чтобы скрыть хищение, он списывал боеприпасы, внося неправдивые данные в документы. Украденные патроны он передавал своим сообщникам для реализации на территории Черкасской области. Как установили работники СБУ, офицер входил в организованную преступную группировку и помог своим сообщникам наладить канал поставок оружия в незаконный оборот.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля суд признал четырех членов преступной группы виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и назначил им наказание: одному из участников группы в виде 3,6 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года, остальным трем – 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Эти осужденные, двое военнослужащих по контракту одной из воинских частей Кировоградского гарнизона и трое жителей Черкасс, с марта по сентябрь 2012 года наладили два самостоятельных канала поступления в незаконный оборот оружия. В сентябре 2012 года неподалеку от воинской части, дислоцированной в Кировограде, трое злоумышленников были задержаны во время реализации 230 патронов к автомату Калашникова и снайперской винтовке Драгунова. Вечером того же дня в Черкассах был задержан курьер, который вез к месту продажи более 250 патронов к автомату Калашникова и 74 патрона к револьверу системы «Наган». В целом сотрудники СБУ изъяли у правонарушителей незарегистрированное охотничье оружие, пистолет «Марголина», более 3,6 тыс. патронов и гранату Ф-1.