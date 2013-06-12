Милиция пыталась провести обыск на Коростенском щебзаводе

Об этом сообщила руководитель сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, "в феврале этого года в областное Управление МВД поступило совместное заявление акционеров нескольких обществ по поводу нарушения их прав и хищения денежных средств руководством одного из открытых акционерных обществ Коростенского района. Эти сведения правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство".

"Предварительно установлено, что в ходе хозяйственной деятельности совершено растрату средств в сумме более 9 млн гривен, принадлежащих акционерам", - рассказала А. Ващенко.

Через некоторое время после прибытия правоохранителей, к этому предприятию прибыли два автомобиля, которые разгрузили под его воротами щебень, заблокировав таким образом въезд и выезд с территории. Кроме того, 80 человек своими действиями препятствовали милиционерам выполнять служебные обязанности.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов.

А.Ващенко отметила, что сегодня руководство Наблюдательного совета и представители акционерного общества отказались предоставить работникам милиции необходимую документацию, одновременно уверяя, что предоставят ее на следующий день.

В настоящее время выезд из предприятия разблокирован. Нарушений общественного порядка не допущено, отмечают правоохранители. Обыск на предприятии планируется провести в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, представители коллектива ЧАО ТК «Коростенский щебзавод» ранее заявляли об угрозе рейдерского захвата этого предприятия.

Коростенский щебзавод специализируется на разработке карьеров.