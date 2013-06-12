Милиция пыталась провести обыск на Коростенском щебзаводе

23:14, 12 июня 2013
Общество
1416 0

Сегодня на ЧАО «ТК «Коростенский щебзавод» милиция провела обыск по решению суда по подозрению, что на предприятии растрачено 9 млн грн акционеров.

Об этом сообщила руководитель сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, "в феврале этого года в областное Управление МВД поступило совместное заявление акционеров нескольких обществ по поводу нарушения их прав и хищения денежных средств руководством одного из открытых акционерных обществ Коростенского района. Эти сведения правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство".

"Предварительно установлено, что в ходе хозяйственной деятельности совершено растрату средств в сумме более 9 млн гривен, принадлежащих акционерам", - рассказала А. Ващенко.

Через некоторое время после прибытия правоохранителей, к этому предприятию прибыли два автомобиля, которые разгрузили под его воротами щебень, заблокировав таким образом въезд и выезд с территории. Кроме того, 80 человек своими действиями препятствовали милиционерам выполнять служебные обязанности.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов.

А.Ващенко отметила, что сегодня руководство Наблюдательного совета и представители акционерного общества отказались предоставить работникам милиции необходимую документацию, одновременно уверяя, что предоставят ее на следующий день.

В настоящее время выезд из предприятия разблокирован. Нарушений общественного порядка не допущено, отмечают правоохранители. Обыск на предприятии планируется провести в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, представители коллектива ЧАО ТК «Коростенский щебзавод» ранее заявляли об угрозе рейдерского захвата этого предприятия.

Коростенский щебзавод специализируется на разработке карьеров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter