«Укрзализныця» сообщает о наличии билетов из Харькова в Крым к июньским праздникам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре “Укрзализныци”, комментируя жалобы граждан на личной странице в сети “Фейсбук” премьер-министра Украины Николая Азарова об отсутствии билетов.

В частности, на 21 июня остаются свободные места на скоростной электропоезд категории “Интерсити+” №175 Харьков - Симферополь и на поезд №56 Сумы - Симферополь (через Харьков).

“Из Харькова кроме традиционных поездов ежедневно курсирует новый двухэтажный современный поезд производства Skoda с общим числом - 607 посадочных мест, поэтому добраться из Харькова в АР Крым теперь не проблема даже в пиковые периоды перевозок”,- комментируют ситуацию в пресс-центре.

Так же в продаже остаются билеты на электропоезд категории “Интерсити+” №177 Донецк - Симферополь и №152 Днепропетровск - Симферополь.

Кроме того, в пресс-центре уточняют, что в свободной продаже остается достаточно билетов на 22 июня из Харькова, Донецка и Днепропетровска по направлению в Симферополь.

Как сообщал УНИАН, “Укрзализныця” уже заявляла о наличии в продаже билетов на Крым в канун празднования Дня Конституции Украины.

В частности, по состоянию на 10 часов 30 мин. 12 июня в продаже остаются свободные места на 27 июня 2013 года на поезда № 146 Киев - Симферополь, № 282 Киев - Симферополь, № 298 Киев - Севастополь, № 205 Киев - Феодосия.

Кроме того, у пассажиров есть возможность доехать скоростным поездом № 80 Киев - Днепропетровск до Днепропетровска и пересесть на дневной скоростной электропоезд категории “Интерсити+” Днепропетровск - Симферополь.