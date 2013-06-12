«Укрзализныця» сообщает о наличии билетов из Харькова в Крым к июньским праздникам
Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) сообщает о достаточном количестве в продаже билетов на поезда по маршруту Харьков-Симферополь к июньским праздникам.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре “Укрзализныци”, комментируя жалобы граждан на личной странице в сети “Фейсбук” премьер-министра Украины Николая Азарова об отсутствии билетов.
В частности, на 21 июня остаются свободные места на скоростной электропоезд категории “Интерсити+” №175 Харьков - Симферополь и на поезд №56 Сумы - Симферополь (через Харьков).
“Из Харькова кроме традиционных поездов ежедневно курсирует новый двухэтажный современный поезд производства Skoda с общим числом - 607 посадочных мест, поэтому добраться из Харькова в АР Крым теперь не проблема даже в пиковые периоды перевозок”,- комментируют ситуацию в пресс-центре.
Так же в продаже остаются билеты на электропоезд категории “Интерсити+” №177 Донецк - Симферополь и №152 Днепропетровск - Симферополь.
Кроме того, в пресс-центре уточняют, что в свободной продаже остается достаточно билетов на 22 июня из Харькова, Донецка и Днепропетровска по направлению в Симферополь.
Как сообщал УНИАН, “Укрзализныця” уже заявляла о наличии в продаже билетов на Крым в канун празднования Дня Конституции Украины.
В частности, по состоянию на 10 часов 30 мин. 12 июня в продаже остаются свободные места на 27 июня 2013 года на поезда № 146 Киев - Симферополь, № 282 Киев - Симферополь, № 298 Киев - Севастополь, № 205 Киев - Феодосия.
Кроме того, у пассажиров есть возможность доехать скоростным поездом № 80 Киев - Днепропетровск до Днепропетровска и пересесть на дневной скоростной электропоезд категории “Интерсити+” Днепропетровск - Симферополь.