Янукович поручил Арбузову разобраться с долгами по зарплатам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова по итогам заседания Комитета экономических реформ.

«Президент поручил первому вице-премьеру Арбузову лично разобраться с вопросом задолженности по заработной плате на активных предприятиях. В течение месяца необходимо дать ответ», - сказала Акимова.

Она также сообщила, что Президент поручил обеспечить своевременную выплату пенсий и зарплат в рамках повышения, запланированного государственным бюджетом на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в Украине на 1 мая составил 1,056 млрд грн, что на 1,3% (14 млн грн) меньше по сравнению с показателем на 1 апреля. При этом 54,2% задолженности – долги экономически активных предприятий.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составлял 894 грн, а минимальной зарплаты – 1147 грн.

К 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн., минимальной зарплаты – до 1218 грн.