Депутат: Передача дорог в концессию решит проблему с их ремонтом

Об этом заявил экс- мэр Херсона, заместитель главы парламентского комитета по вопросам градостроительства, ЖКХ и региональной политики Владимир Сальдо в ходе экспертного опроса Института Горшенина.

Он подчеркнул, что для капитального ремонта и строительства новых дорог необходимы очень большие инвестиции, которых нет сегодня в бюджете. «Это тот путь, по которому идет Европа», - отметил Владимир Сальдо. По его словам, «автомобилисты во многом поддержат это решение, поскольку они заинтересованы в том, чтобы ездить по хорошим и качественным дорогам, даже если они будут платными».

«Плюс данного подхода в том, что, во-первых, он позволяет обеспечить качество дорожного покрытия в результате использования новейших технологий как при проведении капитального ремонта, так и при строительстве новых дорог. Ведь это выгодно и самим частным инвесторам, которые, по условиям концессии, как правило, не только строят дороги, но и обеспечивают их содержание и реконструкцию», - подчеркнул депутат.

Владимир Сальдо так же обратил внимание на необходимость создания условий для привлечения концессионеров.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул отметил в своей статье в «Зеркало недели», что в рамках Концепции развития дорожной отрасли Украины предполагается реализация ряда мер по кардинальному улучшению состояния отечественных дорог. Среди них — внедрение современных технологий строительства дорог, создание эффективной системы управления отраслью и привлечение инвестиций на основе государственно-частного партнерства. Вилкул отметил, что на сегодняшний день ни один проект, направленный на строительство дорог в Украине, не реализован по принципу государственно-частного партнерства. В то время как в Европе по такому принципу строится более 30% дорог.