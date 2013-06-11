В Украине снижается удельный вес валютных депозитов - НБУ

Об этом заявил председатель Национального банка Украины Игорь Соркин, передает РБК-Украина.

Он отметил, что в последнее время снижается удельный вес валютных депозитов, а вкладчики размещают в банках все больше вкладов в гривне. В НБУ считают это позитивной тенденцией, которая будет содействовать активизации кредитования экономики.

В то же время, глава НБУ выступил за плавное снижение процентных ставок по вкладам физлиц, чтобы не допустить оттока депозитов из банковской системы.

Соркин отметил, что свидетельством укрепления доверия к национальной валюте стало падение чистого спроса населения на иностранную валюту по итогам 5 месяцев текущего года в 10 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. А уровень долларизации депозитов физлиц сократился с 50,8% в начале года до 46,4% по итогам 5 месяцев с.г. Также наблюдается снижение процентных ставок по депозитам, что, тем не менее, не оказывает негативного влияния на динамику привлечения средств банками.

«В этом направлении мы имеем определенные достижения. Стоимость привлеченных банками средств снижается, хотя и не так быстро. Если депозиты начнут слишком стремительно терять инвестиционную привлекательность для людей, эти деньги хлынут на потребительский рынок, на частное потребление. А сейчас это будет стимулировать не отечественное производство, а рост поставок импортных потребтоваров», - отметил глава НБУ.

Напомним, в январе-мае текущего года был зафиксирован прирост объема депозитов на 6,7%. При этом вклады в национальной валюте выросли на 12,8%, в то время как объем средств в иностранной валюте уменьшился на 0,6%. Как следствие, банки смогли за этот же период снизить средневзвешенную ставку по кредитам в национальной валюте с 17,6% в декабре прошлого года до 15.6% в мае, а также увеличить объемы кредитования реального сектора экономики на 1,8%.