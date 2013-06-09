Жители Донецкой области добровольно принесли в милицию 600 единиц оружия

В Донецкой области с 1 по 31 мая проходил месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, и за этот период населением региона было сдано порядка 600 единиц оружия.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины со ссылкой на начальника разрешительной системы областного главка Олега Кулиты, в указанный период население Донецкой области добровольно сдавало оружие, которое хранилось также незаконно.

По его словам, в течение месяца жители области принесли в ОВД порядка 600 единиц оружия, из которых 11 - нарезного оружия армейских образцов, 19 - охотничьего нарезного оружия (7 единиц из которых хранились незаконно), 246 - охотничьего гладкоствольного оружия (78 из них хранились незаконно), 16 единиц холодного оружия, 4 - самодельного огнестрельного оружия, 4 обреза охотничьего ружья, 272 - газового оружия (32 из них хранились незаконно), 11 - оружия травматического действия.

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Кроме этого жители области добровольно приносили и взрывчатые вещества: порядка 900 штук боеприпасов к разным видам оружия, около 2 кг взрывчатых материалов, 4 электродетонатора, 14 снарядов, 5 мин и 3 гранаты.

Так, например, в Енакиевский горотдел милиции обратился 51-летний местный житель, который добровольно сдал пистолет «ТТ» калибра 7,62 мм с удаленными номерами. Как пояснил заявитель, оружие он нашел в лесополосе г.Углегорска.

В разрешительную систему милиции Красноармейска 26-летний молодой человек принёс ружье «ТОЗ-63», которое он нашел на чердаке одного из домов в селе Шевченко Красноармейского района, где ранее проживал его дед. По учетам зарегистрированного, украденного или пропавшего оружия это ружье не значилось.