Стоимость торговых площадей в городах-миллионниках стабилизируется

При этом самым дешевым в столице оставался Дарницкий район со средним показателем 1723 долл. за кв. м, а самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3646 долл. за кв. м.

Стабилизировались цены в прошедшем месяце и в Одессе. Согласно сообщению консалтинговой компании SV Development, в период с 8 мая по 7 июня средняя цена продажи торговых помещений вне ТЦ в городе осталась на уровне 1891 долл. за кв. м.

При этом самым дешевым оставался район Молдаванка со средним показателем 1513 долл. за кв. м, а самым дорогим - Приморский район, где средняя цена продажи составила 2057 долл. за кв. м.

По данным SV Development, выросли средние цены на торговые помещения вне торговых центров в Харькове и Львове – на 0,07% до 1387 долл. за кв. м и на 0,17% до 1820 долл. за кв. м соответственно. При этом в Харькове самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со среднгородахим показателем 1236 долл. за кв. м. Самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1553 долл. за кв. м. А во Львове самым дешевым оставался Сыхивский район со средней ценой в 1447 долл. за кв. м, а самым дорогим - Галицкий район, где средняя стоимость продажи составила 2193 долл. за кв. м.

Незначительное снижение цены на торговые помещения вне ТЦ в период с 8 мая по 7 июня наблюдалось в Донецке и Днепропетровске – на 0,06% до 1550 долл. за кв. м и на 0,07% до 1531 долл. за кв. м соответственно. При этом самым дешевым в Донецке оставался Петровский район со средним показателем 1012 долл. за кв. м, самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1878 за кв. м. А в Днепропетровске самым дешевым оставался Амур-Нижнеднепровский район со средней ценой 1231 долл. за кв. м, а самым дорогим – Жовтневый район, где средняя стоимость продажи составила 1844 долл. за кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продажи торговых помещений вне ТЦ на вторичном рынке Киева в первом квартале 2013 года выросла на 1,09% - до 2328 долл. за кв. м.