Трое убийц сбежали из колонии, сделав подкоп

Побег из колонии совершен минувшей ночью. Осужденные вырвались на волю через подкоп под основное ограждение. Их отсутствие обнаружили утром.

Трое заключенных - Александр Р., 1985 г.р., Юрий П., 1986 г.р. и Владимир А., 1975 г.р. - отбывали длительные сроки за убийство. Еще один участник побега, Константин П., 1988 г.р., осужден за грабеж и разбой.

Личный состав полиции поднят по тревоге. За информацию, способствующую задержанию преступников, объявлено денежное вознаграждение, сообщает РосБизнесКонсалтинг.