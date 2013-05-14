Жители Латвии против перехода на евро - опрос

Как сообщаетИТАР-ТАСС, только 36% опрошенных поддерживают переход с национальной валюты лата на европейскую. Еще 2% не смогли дать ответа на этот вопрос.

Опрос проводился с 3 по 23 апреля. В нем приняли участие 1016 жителей страны в возрасте от 18 до 74 лет.

Еще в марте 2010 года правительство Латвии приняло решение, что страна вступит в зону евро с 1 января 2014 года. Для этого республика должна соответствовать Маастрихтским критериям - обеспечить низкую инфляцию, а также дефицит бюджета не более 3% от ВВП, а размер государственного долга должен составлять не более 60% от ВВП. В конце прошлого года Латвия достигла этих показателей.

Правительство, парламент и президент страны также утвердили законопроект о порядке введения евро.

В начале марта текущего года власти Латвии официально обратились к Европейской комиссии (ЕК) и Европейскому центральному банку (ЕЦБ) с просьбой оценить соответствие республики условиям введения единой европейской валюты. Когда от ЕК и ЕЦБ поступит положительное заключение, окончательное политическое решение о вступлении Латвии в еврозону примет Совет ЕС.