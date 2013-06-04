Новый генконсул России в Крыму пока не может приступить к работе

Об этом УНИАН сказал и. о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

«На данный момент экзекватуру новый генеральный консул РФ в Симферополе еще не получал», - сказал Перебийнис.

Он отметил, что согласно процедуре, новый генконсул сможет официально работать и быть аккредитованным только после того, как получит экзекватуру.

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Как сообщалось, сотрудник генерального консульства РФ в Симферополе на условиях анонимности сообщил РИА «Новости», что Вячеслав Светличный, который сменит Владимира Андреева на должности генерального консула России в Симферополе, приступит к исполнению обязанностей во вторник 4 июня.

"Вячеслав Леонидович (Светличный) долгое время работал в посольстве России в Таджикистане, структурах МИД России. Это плановая кадровая ротация, не имеющая никакого отношения к возникшей недавно ситуации с высказываниями Владимира Андреева", - сказал собеседник агентства.