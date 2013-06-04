Новый генконсул России в Крыму пока не может приступить к работе
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что новый генеральный консул РФ в Крыму еще не получал экзекватуру (документ, удостоверяющий признание консула государством пребывания).
Об этом УНИАН сказал и. о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
«На данный момент экзекватуру новый генеральный консул РФ в Симферополе еще не получал», - сказал Перебийнис.
Он отметил, что согласно процедуре, новый генконсул сможет официально работать и быть аккредитованным только после того, как получит экзекватуру.
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Как сообщалось, сотрудник генерального консульства РФ в Симферополе на условиях анонимности сообщил РИА «Новости», что Вячеслав Светличный, который сменит Владимира Андреева на должности генерального консула России в Симферополе, приступит к исполнению обязанностей во вторник 4 июня.
"Вячеслав Леонидович (Светличный) долгое время работал в посольстве России в Таджикистане, структурах МИД России. Это плановая кадровая ротация, не имеющая никакого отношения к возникшей недавно ситуации с высказываниями Владимира Андреева", - сказал собеседник агентства.