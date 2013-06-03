СМИ: Новый генконсул РФ в Крыму приступит к работе завтра
Вячеслав Светличный, который сменит Владимира Андреева на должности генерального консула России в Симферополе, получит агреман (согласие страны пребывания на назначение посла иностранного государства) в МИД Украины и приступит к исполнению обязанностей во вторник, 4 июня.
Об этом сообщил РИА «Новости» на условиях анонимности сотрудник Генерального консульства РФ в Симферополе.
"Вячеслав Леонидович (Светличный) долгое время работал в Посольстве России в Таджикистане, структурах МИД России. Это плановая кадровая ротация, не имеющая никакого отношения к возникшей недавно ситуации с высказываниями Владимира Андреева", - сказал собеседник агентства.
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Напомним, МИД России подверг критике заявление Андреева о фильме "Хайтарма", который рассказывает о депортации крымско-татарского народа в 1944 году. В интервью одному из крымских телеканалов Андреев заявил, что "Хайтарма" преподносит историю Великой Отечественной войны в искаженном виде, поскольку фокусируется на факте принудительного переселения крымских татар, а не на подвиге советских солдат, разгромивших фашизм, и не упоминает о сотрудничестве отряда крымских татар с немцами во время оккупации.
Слова консула вызвали большой резонанс среди крымских татар, которые дважды пикетировали российское консульство в Симферополе, а также выражали категорическое несогласие с позицией дипломата в национальных СМИ и с трибуны Верховного совета Крыма. Представители крымско-татарской общины полуострова потребовали лишить Андреева дипломатического статуса и объявить его персона нон грата в Украине.
МИД Украины выразил протест в связи с высказываниями Андреева.
МИД РФ выразил понимание реакции украинской стороны и назвал формулировки консула "некорректными".
Андреев заявил, что подает в отставку из-за противоречий с МИД России.
Получить в консульстве официальный комментарий о назначении Светличного РИА Новости не удалось. "Перезвоните завтра (во вторник), мы предоставим полную информацию", - сказала по телефону сотрудница дипломатического учреждения.