СМИ: Новый генконсул РФ в Крыму приступит к работе завтра

Об этом сообщил РИА «Новости» на условиях анонимности сотрудник Генерального консульства РФ в Симферополе.

"Вячеслав Леонидович (Светличный) долгое время работал в Посольстве России в Таджикистане, структурах МИД России. Это плановая кадровая ротация, не имеющая никакого отношения к возникшей недавно ситуации с высказываниями Владимира Андреева", - сказал собеседник агентства.

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Напомним, МИД России подверг критике заявление Андреева о фильме "Хайтарма", который рассказывает о депортации крымско-татарского народа в 1944 году. В интервью одному из крымских телеканалов Андреев заявил, что "Хайтарма" преподносит историю Великой Отечественной войны в искаженном виде, поскольку фокусируется на факте принудительного переселения крымских татар, а не на подвиге советских солдат, разгромивших фашизм, и не упоминает о сотрудничестве отряда крымских татар с немцами во время оккупации.

Слова консула вызвали большой резонанс среди крымских татар, которые дважды пикетировали российское консульство в Симферополе, а также выражали категорическое несогласие с позицией дипломата в национальных СМИ и с трибуны Верховного совета Крыма. Представители крымско-татарской общины полуострова потребовали лишить Андреева дипломатического статуса и объявить его персона нон грата в Украине.

МИД Украины выразил протест в связи с высказываниями Андреева.

МИД РФ выразил понимание реакции украинской стороны и назвал формулировки консула "некорректными".

Андреев заявил, что подает в отставку из-за противоречий с МИД России.

Получить в консульстве официальный комментарий о назначении Светличного РИА Новости не удалось. "Перезвоните завтра (во вторник), мы предоставим полную информацию", - сказала по телефону сотрудница дипломатического учреждения.