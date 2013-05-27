Вопрос с импортом фарфора обещают решить через полтора месяца

Об этом сообщил Министр экономического развития и торговли Украины Игорь

Об этом сообщил Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов на пресс-конференции 27 мая в Киеве.

«Я думаю, что через полтора месяца мы, наверное, уже будем выходить на конкретные решения», - сказал Прасолов.

Напомним, что Межведомственная комиссия по международной торговле (согласно Закону Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину») приняла решение о возбуждении и проведении специального расследования в отношении импорта в Украину посуды и приборов (столовых или кухонных) из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта.

Такое решение было принято на основании рассмотрения заявления отечественных производителей фарфоровой продукции ООО «Дружковский фарфоровый завод», ПАО «Сумской фарфоровый завод», ООО «Коралл» Довбышский фарфоровый завод» и информации Минэкономразвития.