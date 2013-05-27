В Кабмине рассказали, какая польза от введения спецпошлин на иномарки

Он напомнил, что введение спецпошлины было обусловлено защитой отечественного автопрома. Цифры падения производства в Украине по-прежнему удручающие: за первый квартал объем сократился на 61,2%. Поэтому 3 года, в течение которых будет действовать спецпошлина, дадут отечественным производителям возможность модернизировать производство, наладить связи с известными брендами в сфере автомобилестроения и таким образом реанимировать украинский автопром.

«Эффект от введения этой пошлины, я уверен, будет. У нас просто нет выбора. Всю линейку ни один завод не производит. Например, в Российской Федерации производят Toyota Camry, мы можем производит другие модели. Нам нужна стабильно загруженная отрасль. Я как Министр, считаю, что она будет стабильно загружена, если мы попадем в планы крупнейших автоконцернов, в том плане, что Украина будет производит определенные марки автомобилей для конкретного региона», - сказал Игорь Прасолов.