В Кабмине придумали, как Украине увеличить выгоду от ЗСТ с Европой

Об этом сегодня заявил правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий, выступая на конференции «Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС: основные аспекты и преимущества. Реформирование системы технического регулирования», сообщает РБК-Украина.

«Без существенной модернизации в части технического регулирования, без ее гармонизации с международными, европейскими правилами, очень трудно надеяться, что во многих сферах наш производитель будет успешен на открытом рынке так же, как европейский», – сказал Пятницкий.

Он отметил, что вопросы технического регулирования имеют ключевое значение в построении эффективных экономических отношений между странами. Поэтому именно технические барьеры, а не вопрос тарифов, очень часто мешают свободному движению товаров.

«Сегодняшняя конференция, я надеюсь, тот шаг в развитии взаимопонимания между украинскими специалистами, которые работают с украинским бизнесом, и европейскими специалистами и европейским бизнесом, чтобы мы работали по правилам, которые гармонизированы, и те досадные случаи, которые случаются как на рынке ЕС в этой сфере, так и на рынке Украины, остались в прошлом», – отметил Пятницкий.

Он подчеркнул, что без решения проблем в системе технического регулирования Украина не сможет в полной мере использовать тот потенциал, который открывает Соглашение о ЗСТ с ЕС.