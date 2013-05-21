Круглый стол «Как утилизировать электронные отходы по европейским стандартам?»

30 мая 2013 года в 10:30 в большом конференц-зале НАНУ (г. Киев, ул. Владимирская, 55) начнется круглый стол на тему «Как утилизировать электронные отходы по европейским стандартам?».

Всеукраинская экологическая общественная организация «МАМА-86» представляет первые результаты проекта «Общественное лоббирование внедрения в Украине европейских подходов к решению проблемы электронных отходов» при поддержке Европейской программы Международного фонда «Возрождение».

На круглом столе будет представлен обзор политики обращения с электронными отходами в Украине и Европейском Союзе, наработанные экспертные рекомендации по комплексному решению проблемы электронных отходов в Украине согласно стандартам ЕС, а также существующие практики урегулирования вопросов обращения с электронными отходами в странах ЕС и Украине.

Участники:

Специалисты и эксперты, работающие в сфере обращения с отходами, представители центральных и местных органов власти, представительств, программ, международных проектов, научных и учебных заведений, тематических неправительственных организаций Украины и Польши, европейского и украинского бизнеса.

Нужна аккредитация: (067) 403 26 09; info@mama-86.org.ua