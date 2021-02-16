Новый закон позволяет водителям показывать полицейским цифровые документы, объяснили в министерстве.

Принятый Верховной Радой сегодня, 16 февраля, закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения приравнивает цифровые водительские права, свидетельство о регистрации автомобиля и автостраховку в мобильном приложении «Дія» к бумажным аналогам этих документов.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на своем сайте.

Отмечается, что теперь водитель может показать полицейскому цифровые документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) для удостоверения своей личности и права на вождение.

Согласно сообщению, ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета министров.

Ужесточение штрафов за "пьяное" вождение

Сегодня Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» (№2695), которым ужесточила ответственность за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации представило обновленное мобильное приложение для оцифрованных документов «действие 2.0». Обновленная версия программы содержит следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, справку внутренне перемещенного лица, цифровой налоговый номер в придачу к цифровому внутреннему и заграничному паспортам, водительским правам, техпаспорту и автострахованию, которые были еще в старой версии. Также мобильное приложение отображает жизненное пространство регистрации проживания согласно паспорту или свидетельству о рождении.

Кроме того, с помощью обновленного приложения можно проверить наличие штрафов и оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, долги по исполнительному производству в отношении физлица-должника, передавать право на управление транспортным средством за заказ электронного свидетельства о его регистрации и подать заявку на получение 8 тыс. грн помощи от государства.

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Автор: Павел Степанец