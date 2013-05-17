В Кабмине обещают защитить украинских кондитеров

Этот вопрос был одним из ключевых во время совещания в Кабинете министров при участии руководителей бизнес-ассоциаций и союзов под председательством Министра экономического развития и торговли Украины Игоря Прасолова.

Встреча состоялась по поручению Первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, к которому отечественные товаропроизводители недавно обратились с просьбой о помощи. Напомним, на прошлой неделе Сергей Арбузов заявил, что даст поручение организовать встречу с представителями бизнеса, чтобы выработать действенные механизмы для решения этого вопроса.

Во время совещания 17 мая предприниматели подтвердили, что проблема задержки украинских кондитерских товаров на белорусской границе, к сожалению, до сих пор актуальна. Экспорт продукции в Республику Беларусь фактически блокируется, а серьезные потери также испытывают смежные сахарная и мучная отрасли Украины. Страдают от действий белорусской стороны предприниматели и в других отраслях.

Министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов заявил, что Правительство Украины готово оказывать всяческую помощь отечественным предпринимателям. Поэтому этот вопрос на следующей неделе рассмотрят во время очередного заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

«Беларусь является для нас очень важным торговым партнером, и мы должны все наши проблемные вопросы решать путем обсуждений и консультаций», - отметил Игорь Прасолов.

Между тем, он подчеркнул, что эти проблемы Правительство будет решать не только через двустороннюю комиссию, но также через сотрудничество с Евразийской экономической комиссией, Таможенным союзом и Единым экономическим пространством.

«Попробуем со всех сторон, которые только возможны, защищать интересы нашего бизнеса. Мы будем принимать самые жесткие меры, чтобы интересы наших производителей были защищены», - заявил Игорь Прасолов.

Серьезное внимание на совещании уделили и другим вопросам украинско-белорусского сотрудничества. В частности, импорта молочной продукции из Беларуси, обеспечения отечественных автоперевозчиков разрешительными документами на право осуществления международных перевозок, сотрудничества предприятий легкой промышленности и экспорта украинского свекловичного сахара.

Игорь Прасолов поблагодарил всех участников совещания и отметил, что лично передаст их пожелания и предложения Первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову.