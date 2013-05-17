Эксперт: новый закон - попытка МВД зафиксировать монополию на рынке оружия

Одобренный Кабмином закон «о разрешительной системе в сфере обращения со специально определенными видами оружия» - это попытка Министерства внутренних дел зафиксировать свою монополию на рынке оружия, считает председатель Наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

«Если посмотреть, как называется этот закон - закон о разрешительной системе... и так далее. Хочу обратить внимание, что де-факто сегодня Министерство внутренних дел и так контролирует всю ситуацию по предоставлению вооруженных охранных услуг, с оборотом оружия среди населения, они руководствуются внутренними приказами. А теперь все эти приказы объединились, и теперь существенная попытка Министерства внутренних дел зафиксировать свою монополию на этом рынке на законодательном уровне», - цитирует Учайкина 5 канал.

«Травматическое оружие в массовом обороте - это будет огромное зло», - отмечает специалист.