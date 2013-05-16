Эксперт объяснил причины низкой инфляции в Украине

«Сейчас есть основания утверждать, что инфляционные ожидания в Украине отсутствуют. Благодаря взвешенной политике Национального банка Украины обеспечено спокойствие на валютном наличном рынке», - сказал он.

Эксперт отмечает, что в летний период, как показывает практика, происходит снижение цен на основные продукты питания.

«Есть ли в этом заслуга власти? Отсутствие резких шагов с ее стороны, которые возбуждали бы рынок, можно считать позитивом. Ситуация на потребительском рынке свидетельствует о стабильности цен и соответственно влияет и на уровень инфляции. При таких условиях перед чиновниками открывается поле для осуществления намеченных реформ и мероприятий», - добавил Заика.

Финансист констатирует, что будущему удержанию показателя инфляции на достигнутом уровне способствовало бы, в частности уменьшение цены на импортируемый газ.

Напомним, что по данным Государственного комитета статистики, в апреле 2013 года потребительские цены снизились в годовом выражении на 0,8%, повторив показатель предыдущего месяца. С начала текущего года инфляция составила 0,1% в то время, как за четыре первых месяца 2012 года инфляция составляла 0,7%.