В Министерстве заявили о росте экспорта зерновых за границу

А это почти на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. Заработанные от экспорта зерновых деньги аграрии направили на проведение весенне-полевых работ. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«На сегодня мы экспортировали зерна уже больше, чем в прошлом маркетинговом году, на 13,9%. Если сейчас за границу продано 21,3 миллиона тонн зерна, то в 2011-2012 маркетинговом периоде эта цифра составляла 18,7 миллиона тонн. Мы динамично наращиваем этот показатель. Активно экспортируются пшеница, кукуруза, подсолнечник и другие культуры. И мы планируем поставить за границу около 24 миллионов тонн зерна», − отметил Министр.

Так, сейчас экспортировано 6,8 миллиона тонн пшеницы (4,5 млн тонн в 2011-2012 МГ), 12,4 миллиона тонн кукурузы (11,6 млн тонн), 2 млн тонн ячменя (2,3 млн тонн).

Николай Присяжнюк отмечает, что увеличение экспорта зерна позволило аграриям получить дополнительные средства и направить их на техническое и технологическое обеспечение проведения весенне-полевых работ. Так, в текущем году сельхозпроизводители значительно лучше, по сравнению с предыдущими годами, обеспечены материально-техническими ресурсами, что создает предпосылки для получения хорошего урожая зерновых культур в текущем году.

Министр также напомнил, что в 2011/12 маркетинговом периоде Украина занимала сегмент в 2,6% от мирового производства зерновых культур и 9,2% в мировой торговле, что позволило нашей стране занять 6 место среди ведущих стран-экспортеров зерна на мировой рынок. В частности, по пшенице − 4,9% от мировой торговли, или 8 место, по фуражным зерновым − 12,6% мировой торговли, или 4 место, по кукурузе − 13,8% мировой торговли, или 4 место.