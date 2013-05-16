Аукцион Christie's установил исторический рекорд

Аукцион современного искусства дома Christie's, прошедший в среду в Нью-Йорке, стал самым успешным в истории, выручив более 495 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Из 70 лотов, выставленных на вчерашние торги, не нашли своих покупателей лишь 4 работы. При этом картины Джексона Поллока, Ройя Лихтенштейна и Жана-Мишеля Баския обновили рекорды аукционной стоимости работ художников. Отмечается, что на прошедших торгах было большое количество коллекционеров, готовых отдать за выставленные лоты более 20 миллионов долларов.

"Мы вступили в новую эру арт-рынка. Присутствует глобальная конкуренция, которую мы раньше на никогда не видели" - сказал глава Christie's в Европе Юсси Пилкканен (Jussi Pylkkanen), участвовавший в торгах.

По данным американской газеты New York Times, прошедший аукцион Christie's по размеру выручки оставил далеко позади аукцион дома Sotheby's, который прошел во вторник.