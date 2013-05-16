В Николаеве задержали грабителей, переодетых милиционерами

Как сообщает группа связей с общественностью николаевского городского управления милиции, задержанными оказались местные жители 23-х, 32-х и 36-ти лет.

По данным милиции, поздно вечером на 53-летнего частного предпринимателя возле его дома неожиданно напали трое мужчин в черных масках на лице, нападавшие были одеты в форму спецподразделения милиции.

"Злоумышленники затащили мужчину в автомобиль и, угрожая ему пистолетом, отобрали золотую цепочку и деньги. После чего, вытолкнув его из салона, уехали", - сказано в сообщении.

Выяснилось, что один из задержанных работал таксистом и наглядно был знаком с потерпевшим, он также знал, где он живет, поскольку неоднократно подвозил его домой.

Заранее спланировав свои действия, приятели арендовали автомобиль и приобрели спецодежду.

Милиция открыла уголовное производство по признакам ч. 2 ст.187 УК «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.