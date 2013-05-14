ВР усовершенствовала механизм ежегодного перерасчета пенсий

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 350 из 399 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено усовершенствование порядканазначения и индексации пенсий, создание равных условий индексации пенсий независимо от закона, по которому они назначены.

Законом совершенствуется механизм ежегодного перерасчета ранее назначенных пенсий путем увеличения заработной платы, с которой назначена (пересчитана) пенсия, на коэффициент, который отвечает не менее 20 процентам роста средней заработной платы по сравнению с предыдущим годом, но не менее роста инфляции. Кроме того им предусмотрено считать нетрудоспособными членами семьи детей до достижения ими 23 лет в период, который не превышает четырех месяцев между завершением обучения по дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях и поступлением в другое учебное заведение или в период между завершением обучения по одному образовательно-квалификационному уровню и продолжением обучения по другому (в данное время к нетрудоспособными членам семьи относят детей в период обучения в одном из указанных учебных заведений).

Законом предусмотрено отнести к лицам, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию, лиц, которые находятся в отпуске в связи с беременностью и родами и получают помощь в связи с беременностью и родами, что даст возможность включать эти периоды в страховой стаж.