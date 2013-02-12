Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда с дефицитом 22 млрд

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Согласно сообщению, на сегодняшний день нет никаких причин для задержек в выплатах пенсий и, по мнению руководства Минсоцполитики, проблем не должно возникать и в дальнейшем.

"В январе 2013 года все пенсионные выплаты были осуществлены вовремя и в полном объеме. По состоянию на 11 февраля все пенсии также выплачиваются согласно графикам, в полном объеме. Принятый бюджет Пенсионного фонда дает уверенность в том, что в полном объеме, своевременно и без перебоев будут выплачиваться пенсии и в дальнейшем, в течение всего года", - цитирует пресс-служба Минсоцполитики министра Наталью Королевскую.

В пресс-службе также напомнили, что при министерстве создана рабочая группа, которая должна разработать предложения по совершенствованию пенсионной системы, уменьшению дефицита Пенсионного фонда и обеспечению справедливых размеров выплат, независимо от года выхода на пенсию. Также среди задач рабочей группы - анализ эффективности пенсионной системы и подготовка изменений в пенсионное законодательство.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 февраля ПФУ профинансировал выплату пенсий и денежной помощи в размере 4,66 млрд грн. При этом февральские пенсии военным выплачены в полном объеме – в сумме 1,45 млрд грн.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн.