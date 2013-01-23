Минобороны выделит 6,4 млн грн на содержание ракетного кpeйcepa

Об этом сообщается на сайте «Вестник государственных закупок».

При этом в сообщении сказано, что дата заключения договора — 18 января.

По информации СМИ, в 2012 году на содержание недостроенного крейсера Министерство обороны выделило практически такую же сумму — 6,8 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, ракетный крейсер был заложен на государственном предприятии “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” в Николаеве в сентябре 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду в августе 1990 года.

С 1992 по 1995 год крейсер строился по заказу Министерства обороны Украины. В 1996-1998 годах строительство было прекращено. В 1999 году был заключен новый контракт с Министерством обороны Украины на продолжение строительства крейсера для нужд Военно-Морских сил Украины. С 2001 года строительство корабля вновь прекратилось.

17 мая 2010 года президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Дмитрий Медведев договорились о достройке ракетного крейсера «Украина».

Однако через год министр обороны России Анатолий Сердюков заявил, что они не заинтересованы в приобретении крейсера «Украина».

Ракетный крейсер «Украина» (ранее — «Адмирал Флота Лобов») оснащён ракетным комплексом среднего радиуса действия C-300 «Форт», представляющем собой морской вариант сухопутной системы С-300. Кроме того, на борту установлены 16 пусковых установок противокорабельных ракет «Базальт», 3 батареи шестиствольных 30-мм пушек АК-630 «Вымпел», 2 пятитрубных торпедных аппаратов, 130-мм артиллерийские системы главного калибра и многое другое, а для разведки и корректировки огня имеется вертолёт.