Минобороны выделит 6,4 млн грн на содержание ракетного кpeйcepa

04:21, 23 января 2013
Общество
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Министерство обороны выделит в 2013 году 6,4 млн грн «Судостроительному заводу им.61 коммунара» на содержание ракетного кpeйcepa «Укpaинa», строительство которого еще началось 1984 году.

Строительство ракетного крейсера ”Украины” прерывалось несколько раз

Об этом сообщается на сайте «Вестник государственных закупок».

При этом в сообщении сказано, что дата заключения договора — 18 января.

По информации СМИ, в 2012 году на содержание недостроенного крейсера Министерство обороны выделило практически такую же сумму — 6,8 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, ракетный крейсер был заложен на государственном предприятии “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” в Николаеве в сентябре 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду в августе 1990 года.

С 1992 по 1995 год крейсер строился по заказу Министерства обороны Украины. В 1996-1998 годах строительство было прекращено. В 1999 году был заключен новый контракт с Министерством обороны Украины на продолжение строительства крейсера для нужд Военно-Морских сил Украины. С 2001 года строительство корабля вновь прекратилось.

17 мая 2010 года президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Дмитрий Медведев договорились о достройке ракетного крейсера «Украина».

Однако через год министр обороны России Анатолий Сердюков заявил, что они не заинтересованы в приобретении крейсера «Украина».

Ракетный крейсер «Украина» (ранее — «Адмирал Флота Лобов») оснащён ракетным комплексом среднего радиуса действия C-300 «Форт», представляющем собой морской вариант сухопутной системы С-300. Кроме того, на борту установлены 16 пусковых установок противокорабельных ракет «Базальт», 3 батареи шестиствольных 30-мм пушек АК-630 «Вымпел», 2 пятитрубных торпедных аппаратов, 130-мм артиллерийские системы главного калибра и многое другое, а для разведки и корректировки огня имеется вертолёт.

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