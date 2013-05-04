Возле церквей на Пасху будут дежурить 30 тысяч милиционеров
16:19, 04 мая 2013Общество
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В Украине во время Пасхи правопорядок возле культовых сооружений будут обеспечивать около 28,6 тысячи работников милиции и более 600 военнослужащих внутренних войск МВД Украины.
В Киеве охранять порядок возле церквей будут 1,4 тысячи работников милиции / Фото: podrobnosti.ua
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в ночь на 5 мая пасхальные службы будут править в более 15,4 тысячи церквях во всех регионах страны.
Особое внимание будет уделяться усилению правопорядка вокруг 173 культовых сооружений, которые находятся в поочередном пользовании. Такие церкви находятся в Крыму, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской областях.
В Киеве вблизи 125 культовых сооружений охрану общественного порядка будут обеспечивать 1,4 тысячи правоохранителей.
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