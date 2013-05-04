Возле церквей на Пасху будут дежурить 30 тысяч милиционеров

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в ночь на 5 мая пасхальные службы будут править в более 15,4 тысячи церквях во всех регионах страны.

Особое внимание будет уделяться усилению правопорядка вокруг 173 культовых сооружений, которые находятся в поочередном пользовании. Такие церкви находятся в Крыму, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской областях.

В Киеве вблизи 125 культовых сооружений охрану общественного порядка будут обеспечивать 1,4 тысячи правоохранителей.