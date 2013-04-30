Кабмин введет в тюрьмах европейский стандарт

Соответствующую Государственную целевую программу реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на 2013-2017 годы, разработанную Министерством юстиции совместно с Государственной пенитенциарной службой, Кабинет министров принял 29 апреля на своем заседании, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, основной целью Программы является совершенствование деятельности уголовно-исполнительной службы по соблюдению прав и свобод человека, приведение условий содержания осужденных и лиц, взятых под стражу, к европейским стандартам, создание условий для исправления и ресоциализации осужденных, получения ими образования и приобретения профессии.

Для этого предлагается увеличить норму жилой площади на каждого осужденного и перейти от содержания в общежитиях казарменного типа к блочному (камерному) их размещению. Кроме того, будет значительно улучшена инфраструктура заведений здравоохранения и созданы все условия для предоставления осужденным современной медицинской помощи.

Предусматривается комплекс мероприятий и относительно внедрения новых методов социально-педагогической поддержки и социально-психологического сопровождения осужденных. В частности, в рамках реализации программы будет создана новая система отбора и подготовки квалифицированного персонала ГУИС.

Также на базе уголовно-исполнительной инспекции предлагается организовать службу пробации (вид наказания без лишения свободы). По мнению авторов документа, это позволит гуманизировать систему наказаний и заимствовать лучший европейский опыт. Сегодня институт пробации существует во многих европейских странах, он позволяет возвращать людей к законопослушному поведению и предупреждать совершение ими новых преступлений, отметил министр юстиции.