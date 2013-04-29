СМИ: Умер муж Тины Кароль

По информации ТСН, несколько дней назад певица привезла мужа домой из Германии - врачи сказали, что они больше не могут ничем ему помочь.

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У 33-летнего Огира был рак желудка.

В конце 2012 года в интервью Кате Осадчей Тина Кароль призналась, что год был трудным для нее из-за тяжелой болезни мужа. Певица тогда рассказала, что ситуация была настолько серьезной, что врачи не давали никаких гарантий и выздоровление мужа стало настоящим чудом.

Напомним, что Тина Кароль стала женой Огира в январе 2008 года, а в ноябре у них родился сын Вениамин.