СМИ: Умер муж Тины Кароль
16:47, 29 апреля 2013Общество
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В Киеве умер муж певицы Тины Кароль Евгений Огир.
Огир умер в 33 года. Фото: Медианяня
По информации ТСН, несколько дней назад певица привезла мужа домой из Германии - врачи сказали, что они больше не могут ничем ему помочь.
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У 33-летнего Огира был рак желудка.
В конце 2012 года в интервью Кате Осадчей Тина Кароль призналась, что год был трудным для нее из-за тяжелой болезни мужа. Певица тогда рассказала, что ситуация была настолько серьезной, что врачи не давали никаких гарантий и выздоровление мужа стало настоящим чудом.
Напомним, что Тина Кароль стала женой Огира в январе 2008 года, а в ноябре у них родился сын Вениамин.
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