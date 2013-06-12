Умер свекор Тины Кароль

Причину смерти папы Евгения Огира (муж Тины Кароль умер 28 апреля в возрасте 32 лет из-за рака желудка) в окружении артистки не комментируют, но известно, что мужчина страдал хроническим заболеванием суставов, сообщает КП в Украине.

По причине плохого самочувствия отец Евгения вместе с женой переехал из частного дома на Киевском море в квартиру в столице еще при жизни сына, а саму дачу продал.

Знакомые семьи певицы говорят, что пожилой мужчина очень переживал после смерти Евгения и не смог перенести страшную утрату.