Министр АПК похвалился ростом поголовья крупного рогатого скота

Основное увеличение численности − на 5,2% − произошло в хозяйствах населения. Такому увеличению поголовья способствовала выплата дотаций за сохранность и содержание молодняка КРС. Уже с начала года селянам начислены 63,8 миллиона гривен этой дотации. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«На сегодня ситуация в животноводстве стабильная. И мы видим, что в текущем году динамика роста численности поголовья сохранилась. Так, по состоянию на 1 апреля 2013 года в Украине насчитывается почти 5,2 миллиона голов крупного рогатого скота. А это на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главная и очень важная тенденция − рост обеспечивают, прежде всего, хозяйства населения», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр добавил, что по состоянию на 1 апреля 2013 года в Украине численность поголовья КРС в хозяйствах населения возросла на 5,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В значительной мере этому способствовали государственные программы финансовой поддержки селянских хозяйств, в частности, выплата дотаций за сохранность и содержание молодняка КРС.

«Начав эту программу с июня прошлого года, мы получили существенные результаты. Ведь впервые за время независимости остановился спад поголовья и закрепилась тенденция к его росту. В этом году мы продолжаем выплачивать селянам дотации за сохранение и содержание молодняка КРС. И по состоянию на 1 апреля 2013 года уже начислены 63,8 миллиона гривен этой помощи», − добавил Николай Присяжнюк.

Также глава ведомства сообщил, что около 90 тысяч физических лиц подали документы за сохранение ими 121,4 тысячи голов КРС. Причем, в текущем году для получения этой дотации обратились почти 30 тысяч селян.