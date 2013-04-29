СМИ: Деньги Хорошковского за продажу телеканала «Интер» зависли на Кипре
Источники сообщают, что большая часть денег "зависла".
Большая часть суммы, которую Валерий Хорошковский получил от продажи телеканала «Интер», «зависла на Кипре».
Об этом сообщает журнал «Forbes-Украина» со ссылкой на двух финансистов, сведущих в делах бывшего вице-премьера.
О какой именно сумме идет речь - неизвестно, - отмечают Наші Гроші.
При продаже медиагруппы Дмитрию Фирташу сообщалось об оценочной стоимости в размере $2,5 млрд. Однако эксперты со скепсисом отнеслись к такой цене за «Интер» и другие телеканалы, входящие в группу. «Если смотреть без политических, социальных и личных факторов, то максимум $ 600-700 млн», - оценил телеканал продюсер Александр Роднянский.
Напомним, Хорошковский продал «Интер» Фирташу зимой 2013 года. После этого пресс-служба Group DF сообщила, что совладельцем Фирташа в медиа-группе является глава Администрации президента Сергей Левочкин.
Министр доходов Александр Клименко заявлял, что налоговики увидят налоги от продажи «Интера» в 2014 году, когда участники сделки подадут свои декларации за 2013 год.
В марте власти Кипра заморозила банковские вклады. По некоторым оценкам, в кипрских банках могло быть $ 12-25 млрд.