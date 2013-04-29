СМИ: Деньги Хорошковского за продажу телеканала «Интер» зависли на Кипре

Большая часть суммы, которую Валерий Хорошковский получил от продажи телеканала «Интер», «зависла на Кипре».

Об этом сообщает журнал «Forbes-Украина» со ссылкой на двух финансистов, сведущих в делах бывшего вице-премьера.

О какой именно сумме идет речь - неизвестно, - отмечают Наші Гроші.

При продаже медиагруппы Дмитрию Фирташу сообщалось об оценочной стоимости в размере $2,5 млрд. Однако эксперты со скепсисом отнеслись к такой цене за «Интер» и другие телеканалы, входящие в группу. «Если смотреть без политических, социальных и личных факторов, то максимум $ 600-700 млн», - оценил телеканал продюсер Александр Роднянский.

Напомним, Хорошковский продал «Интер» Фирташу зимой 2013 года. После этого пресс-служба Group DF сообщила, что совладельцем Фирташа в медиа-группе является глава Администрации президента Сергей Левочкин.

Министр доходов Александр Клименко заявлял, что налоговики увидят налоги от продажи «Интера» в 2014 году, когда участники сделки подадут свои декларации за 2013 год.

В марте власти Кипра заморозила банковские вклады. По некоторым оценкам, в кипрских банках могло быть $ 12-25 млрд.