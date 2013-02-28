Хорошковский: появление Левочкина среди акционеров «Интера» было неожиданностью

Об этом сам Валерий Хорошковский рассказал в интервью «Телекритике».

По его словам, он заключал соглашение лишь с Дмитрием Фирташем.

«А то, что внутри есть Сергей Владимирович Левочкин - это уже их отношения, мне об этом неизвестно», - сказал Хорошковский.

На вопрос журналиста, стало ли появление Сергея Левочкин в числе акционеров группы для него неожиданностью, он ответил: «Да, неожиданностью».

В интервью Хорошковский также опроверг слухи о том, что Сергей Левочкин каким-то образом присутствовал среди акционеров ранее: «Это неправда».

Как сообщал УНИАН, 1 февраля было объявлено, что компания KH Media Limited Валерия Хорошковского заключила сделку по продаже 100% акций компании Inter Media Group Limited компании GDF Media Limited Дмитрия Фирташа, исходя из оценочной стоимости $ 2,5 млрд.

7 февраля стало известно, что Сергею Левочкину принадлежат 20%, которые он передал в управление GDF Media Limited.