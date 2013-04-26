1 мая в Киеве будут митинги на любой вкус

Праздник Первомая в центре Киева планируют отметить массовыми акциями коммунисты, профсоюзы и отдельные группы граждан.

Как сообщили УНИАН в Департаменте общественных коммуникаций Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 25 мая в администрацию поступило 8 соответствующих сообщений о проведении 1 мая массовых мероприятий.

Так, от Киевского горкома Коммунистической партии Украины поступила заявка о проведении мероприятий по случаю Международного дня солидарности трудящихся, а именно: с 10.00 до 12.00 марш участников акции по маршруту: Бессарабская площадь - ул. Крещатик, Европейская площадь, а также с 12.00 до 13.00 - митинг на этом месте. Запланированное количество участников - до 20 тысяч человек.

Поданы и две заявки от профсоюзов - Киевского профсоюза “Защита труда” и Объединения профсоюзов “Киевского городского совета профсоюзов”. Первый профсоюз планирует провести с 11.00 до 11.30 акцию “Маршрут труда” на Арсенальной площади, с 11.30 до 13.30 - пройти маршем по маршруту “Арсенальная площадь - ул. Грушевского - Европейская площадь - Владимирский спуск - Контрактовая площадь. Запланированное количество участников - до 1,5 тысячи человек.

Другой профсоюз предупредил о намерении с 10.00 до 13.00 организовать информационные акции по случаю Международного дня трудящихся возле здания по адресу: ул. Крещатик, 16. Количество участников не указано.

Также в КГГА поступило 5 заявлений от групп граждан. Одна из них хочет с 13.00 до 15.00 провести творческую акцию по случаю Первомая “Монстрация 2013” по маршруту: Михайловская площадь - ул. Десятинная - Андреевский спуск - Контрактовая площадь. Запланированное количество участников - 200.

Шествие от Бессарабской до Европейской площади с участием 100 человек планируе организовать другая группа граждан. Время акции - с 10.00 до 12.00.

Еще около 400 участников планируют собрать на митинг по случаю Дня солидарности трудящихся возле памятника Тарасу Шевченко. Этот митинг (с 10.30 до 12.30) планируют продолжить шествием по бульвару Т.Шевченко до Бессарабской площади, потом по Крещатику и по улице Городецкого пройти на площадь И.Франко.

Возле станции метро “Арсенальная” объявляют начало своих акций две групп граждан. Одна собирается к 12.00 и до 13.30 проведет там митинг по случаю Первомая, а затем люди отправятся по ул. Грушевского - Садовой - Институтской к площади И.Франко. Другая группа собирается к 12.30, и отправится к Кабинету министров для проведения пикета, далее направится колонной к Европейской площади и там также проведет пикет. После этого участники акции отправятся по ул. Сагайдачного к Контрактовой площади и там также будут пикетировать.

Обе группы заявили, что ожидают участие в акциях приблизительно по 300 человек.

Также в Департаменте проинформировали, что уже получили три сообщения и относительно массовых мероприятий 9 мая.

В заявке от коммунистов сообщается о намерении в 10.00 собраться возле памятника Ленину, а с 11.00 до 13.00 провести шествие по Крещатику и отправиться к памятнику Ватутину для возложения цветов. Оттуда пойдут к памятнику Неизвестному солдату, где также возложат цветы. Запланированное количество участников - до 10 тысяч.

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