Опасное и дорогое «наследство»: будущее Чернобыля

Всеобщая эйфория угасла, но сегодня, более 25-ти лет спустя, глобальный интерес к мирному атому – частных инвесторов и целых государств – вернулся. Теперь главное – не забывать болезненные уроки прошлого.

Несмотря на колоссальные усилия, предпринимаемые некоторыми правительствами развитых стран по внедрению проектов в области альтернативной энергетики (солнце, ветер и т.п.), в последние месяцы все больше внимания инвесторов привлекают атомные станции. В условиях нынешнего развития технологий и постоянно растущего энергопотребления дешевых и эффективных конкурентов «мирному атому» у большинства государств мира просто нет.

Однако, на фоне новой волны «атомного бума» важно помнить о ЧАЭС, которая, как «черная дыра» на карте Европы, продолжает высасывать деньги из Украины и других стран-доноров, помогающих нам превратить гигантское кладбище радиоактивных отходов, искалеченных судеб и зарытых в землю миллиардов в экологически безопасный объект. При этом, для стран-доноров эти траты — вовсе не постылая обязанность по спасению слабого. Это — жизненная необходимость для всего мира. Другой вопрос, насколько усилия десятков стран, сотен ученых и тысяч специалистов будут эффективны, что ждет Чернобыль в будущем и когда оно, это будущее (надеемся – «светлое») наступит.

Деньги: Вклад Украины

Согласно официальным документам Кабмина о выполнении общегосударственных программ в 2012 году, текстом которых располагает УНИАН, программа снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему была профинансирована на 98,9% от запланированного в госбюджете.

В частности, плановый объем расходов по этой программе составлял более 111 млн гривен, но фактически в прошлом году профинансировали лишь немногим больше 93 млн. При этом, в программе отмечается, что так средства распределились с учетом решений правительства Украины.

Что касается поддержки энергоблоков и объекта «Укрытие» в безопасном состоянии, плановый объем расходов из общего фонда бюджета-2012 составлял 396 млн 282 тысячи гривен и из специального фонда — 336 млн 625,4 тысячи гривен, а фактически было профинансировано 396 млн 80,7 тыс гривен и 331 млн 814,2 тыс гривен соответственно. Этих средств, в частности, хватило для того, чтобы: продлить сроки эксплуатации систем и элементов первого и второго блока АЭС на 10 лет сверх проектных (до 2017-го и 2018-го соответственно), привести три первых блока до состояния «окончательно остановленных», получить позитивную оценку комплексной государственной экспертизы для завершения строительства второго хранилища отработанного ядерного топлива и начать работы по монтажу металлоконструкций арки и обшивки нового безопасного конфайнмента.

«Недофинансирование строительно-монтажных работ на ЧАЭС привело к отставанию в строительстве на 14 лет и превратило объект в крупный долгострой», - рассказала УНИАН глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Ирина Сех.

Ее коллега по комитету, народный депутат от Партии регионов Евгений Балицкий также посетовал на «оттяжки сроков строительства». Однако заверил, что деньги в бюджете 2013 года на выполнение программы есть.

К слову, в проекте главной финансовой сметы страны на текущий год предусматривается, что общий взнос Украины в Чернобыльский фонд «Укрытие» и на Счет ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) составят примерно 81 млн грн. В то же время, на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта «Укрытие» будет потрачено почти 728,3 млн грн.

Как иностранцы платят за «Укрытие»

Украинский Чернобыль наглядно демонстрирует, как можно «зарыть в землю» миллиарды. На сегодняшний день Фонд «Укрытие» финансируется 25 странами-вкладчиками, среди которых не только пострадавшие от аварии на ЧАЭС страны Еврозоны, но и США с Японией. Денежный вклад Украины по состоянию на 2010 год оценивался в 50 млн долларов, однако был увеличен более, чем вдвое — до 104 с лишним миллионов. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), являющийся главным распорядителем средств, аккумулирует взносы от частных лиц и компаний. ЕБРР также является администратором Счета ядерной безопасности, с которого финансируется строительство хранилища для более 20 тысяч использованных топливных сборок, накопленных за время эксплуатации энергоблоков ЧАЭС. А в будущем планируется и создание на площадке ЧАЭС завода по переработке жидких радиоактивных отходов.

Несмотря на то, что «разруливать» последствия Чернобыльской катастрофы взялись десятки стран, по состоянию на апрель 2010 года общий дефицит средств по проектам на ЧАЭС составлял около 740 млн евро. Через год, в апреле 2011-го, в Киеве была проведена Международная конференция по сбору дополнительных средств для покрытия дефицита Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности. На ней страны-доноры пообещали предоставить около 550 млн евро дополнительных средств, а Украина обещала добавить от себя более 24 млн евро.

В июле того же года в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне состоялись заседания Ассамблей доноров Чернобыльского фонда для завершения сбора дополнительных средств для покрытия дефицита. «Наскрести» удалось более 100 миллионов евро (правда, на тот момент, только в виде обещаний).

Собственно, по информации ЕБРР, на конец 2012 года осталось только две страны, из числа тех, которые провозгласили, что сделают дополнительные взносы, но не поддерживают контактов с банком – Турция и Саудовская Аравия.

Тем временем, с каждым годом общий бюджет плана по осуществлению мероприятий на объекте «Укрытие» продолжает расти. На сегодняшний день уточненная смета составляет более 1,5 млрд евро. Только на завершение возведения нового безопасного конфайнмента планируется потратить около 990 млн евро.

Проблемы: Обвал крыши и возможный потоп

Несмотря на то, что Украина и другие страны «вбухивают» в ЧАЭС сумасшедшие средства, на станции не обходится без ЧП. Так, 12 февраля текущего года на Чернобыльской АЭС обвалилась часть крыши и стены машинного зала разрушенного взрывом 86-го года четвертого энергоблока. Это происшествие всполошило экологов. В частности, в Greenpeace отметили, что это — плохой сигнал. Ведь если рухнули панели в машинном зале, то, в принципе, нет гарантии, что в ближайшее время не начнет рушиться и сам саркофаг, построенный еще в 1986 году.

Впрочем, украинские власти отреагировали на это событие достаточно сдержано. По словам первого заместителя председателя госинспеции ядерного регулирования Михаила Гашева, с начала года не было ни одного отклонения в работе всех площадок атомных станций в Украине, которые привели бы к нарушениям радиационной безопасности.

С таким мнением согласен и заместитель главного инженера по науке и ядерной безопасности Чернобыльской АЭС в 1979-86 годах Николай Карпан. По его словам, обрушение стеновых панелей и кровли на четвертом энергоблоке ЧАЭС новых рисков к уже существующим не добавит.

Тем не менее, во избежание поднятия радиоактивной пыли, оборудование машинного зала, где обвалилась кровля, покроют специальной стоп-пастой. В госинспекции ядерного регулирования заверяют, что подобные работы проводятся ежегодно, но, после нынешнего ЧП, их объем будет увеличен: покроют не только пол и стены, но и всю технику под обвалившимся участком. На эти цели будет дополнительно выделено 250 тысяч долларов.

Кроме того, в 2013 году Чернобыль оказался под угрозой паводка. В середине апреля уровень воды в реке Припять резко поднялся. Благо, для предупреждения возможного подтопления Припятью, специальная комиссия на ЧАЭС проверила дамбу, признав ее состояние удовлетворительным. Свое слово сказал и Гидрометцентр, пообещав, что чрезвычайных ситуаций в зоне отчуждения в период прохождения весеннего половодья не ожидается.

«Предварительно там была определенная угроза в связи с тем, что образовался затор (льда, - УНИАН) и из-за этого сильнее поднимался уровень воды. Но сейчас этот затор разрушился и ситуация спокойная... Подъемы уровня воды в районе, где Припять практически впадает в Киевское водохранилище, небольшие, они не несут никакой угрозы. Мы не прогнозируем там ситуаций, когда могут быть затоплены загрязненные территории, и оттуда будут вымываться радионуклиды», - пояснил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

Хранение отработанного топлива

Еще одной бедой для Украины может оказаться проблема хранения отработанного ядерного топлива. Во-первых, того, что накопилось на самой Чернобыльской АЭС. На сегодняшний день оно находится в хранилище отработанного топлива №1 в бассейнах с водой. Причем, изначально предполагалось, что держать его там будут не более пяти лет. К сожалению, перерабатывать это топливо негде, поэтому сегодня и сооружается хранилище №2 (уже по другой технологии, для долгосрочного хранения). И успеть нужно до 2016 года, так как это — граничный срок использования первого хранилища.

Во-вторых, того, которое может начать возвращать Российская Федерация. Начиная с нынешнего года, Россия имеет право вернуть Украине отработанное ядерное топливо всех украинских АЭС (кроме Запорожской), которое вывозилось в РФ на переработку и временное хранение в течение последних 20 лет. По международным соглашениям, Украина должна начать забирать из России свое «добро» как раз начиная с 2013 года.

Впрочем, энергетический эксперт Юрий Корольчук рассказал УНИАН, что Россия уже четвертый год обещает и даже угрожает Украине, что будет возвращать нам отработанное и переработанное топливо (у нас нет предприятий по переработке отработанного топлива), но воз и ныне там. «Поэтому, думаю, что и нынешняя ситуация ограничится заявлениями. Россия, скорее всего, будет использовать этот аргумент в переговорах относительно кредита на достройку блоков Хмельницкой АЭС и в газовых переговорах», - отметил он.

Очередные торги и шантаж, по словам эксперта, будут связаны с тем, что Украина вряд ли успеет построить новое хранилище в Чернобыле в запланированные сроки. Хотя власти Украины заявляют об обратном. «Мы должны успеть. Ближе к маю ситуация прояснится», - заверили УНИАН в профильном комитете Верховной Рады.

Будущее: «…И в Чернобыле расцветут яблони»

Однако, вполне возможно, что в ближайшем будущем в Чернобыльской зоне появится не только хранилище ядерных отходов, но и заповедник, а также поля сельскохозяйственных растений.

По словам министра экологии и природных ресурсов Украины Олега Проскурякова, в ближайшее время правительство будет рассматривать глобальную программу по экономической и жилой активации Чернобыльской зоны. В Кабмине считают, что за годы, прошедшие со времени аварии, природные процессы, а также контрмеры, направленные на уменьшение радиоактивного загрязнения окружающей среды, привели к существенному улучшению радиологической ситуации.

«От 80 до 90% территорий, которые сегодня де-юре относятся к радиоактивно загрязненным, на самом деле могут использоваться без ограничений по радиационному фактору или защитных мер», - считает министр.

При этом министерство привело данные, согласно которым почти все территории III и IV чернобыльской зоны очистились от радиоактивных загрязнений и пригодны для хозяйственной деятельности. (I зона (10-км зона) – территория в пределах 10-км радиуса вокруг ЧАЭС. II зона (буферная) – Зона обязательного (безусловного) отселения. III зона (селитебная) – Зона добровольного отселения. IV Зона – Зона повышенного радиологического контроля).

Также – в планах правительства создать биосферный заповедник на землях, загрязненных радиацией вследствие аварии на ЧАЭС. Это планируется сделать совместно с соответствующими ведомствами Российской Федерации и Беларуси.

Так что, вполне вероятно, - уже в ближайшее время в Чернобыль вернется жизнь.

К слову, всего несколько лет назад эксперты экологического сообщества «Печенеги» измерили радиацию в одной из деревень Днепропетровской области, и датчики зафиксировали 2611 микрорентген в час при норме в 30 (вблизи разрешенного чернобыльского реактора сейчас – 500-600 в час)…

Жители деревни об этом, конечно, ничего не знают. Впрочем, как показало одно из социсследований, украинцы не питают иллюзий относительно экологической ситуации на родине. Большинство из них (66%) оценивают экологическую обстановку в местности своего проживания как в целом плохую. Столько же (60%) считают, что за последние 5 лет экологическая ситуация в местах их проживания в целом ухудшилась.

Анастасия Береза, Татьяна Урбанская