В Донецкой области растет число заболевших сальмонеллезом

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

В сообщении отмечается, что около 60% случаев ОКИ регистрируется среди детей от рождения до 17 лет, и среди детей «группу риска» составляют дети до одного года и раннего дошкольного возраста (от 1 до 4-х лет).

Врачи предупредили, что с наступлением жарких дней опасность заражения острыми кишечными инфекциями возрастает. При несоблюдении правил хранения, в условиях повышенной температуры воздуха возбудители ОКИ могут активно размножаться и накапливаться в пищевых продуктах.