США откомандировали своих дипломатов к родителям Царнаевых

Посольство США подтвердило, что группа дипломатов из американского диппредставительства в Москве направилась накануне в Дагестан для общения с родителями Джохара и Тамерлана Царнаева, подозреваемых в террористической атаке во время бостонского марафона, заявил РИА Новости в среду представитель американского посольства.

"Группа из американского посольства в Москве направилась вчера в Дагестан в рамках сотрудничества с российским правительством (по расследованию теракта в Бостоне) с целью пообщаться с родителями двух подозреваемых", - сообщил собеседник агентства.

Ранее о поездке представителей посольства США в Дагестан сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя посольства.

Два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне 15 апреля на финише международного марафона. Погибли три человека, более 180 человек получили ранения. В ночь на 20 апреля полиция задержала подозреваемого в организации теракта - 19-летнего Джохара Царнаева. Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу. Его старший брат Тамерлан, также подозреваемый в теракте, в прошлую пятницу скончался в больнице от ран, полученных в перестрелке с полицией.