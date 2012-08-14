Украинцы начинают пить с детства, а к 30 годам становятся алкоголиками

Социологи провели ряд опросов среди молодежи, которые дали ужасающие результаты: 85% детей подтвердили, что хоть раз в жизни успели выпить чего-нибудь крепкого, говорится в сюжете ТСН.

76% юных украинцев признались, что выпивают в течение года не один раз.

По словам социологов, современная молодежь по-другому праздновать уже не умеет.

"Среди них 77 мальчиков, 74 девушки. Девушки также не отстают от парней, среди юношей наиболее популярное пиво, среди девушек - слабоалкогольные напитки", - рассказала директор Украинского института социальных исследований им. А.Яременка Татьяна Бондарь.

Несмотря на запрет продавать алкоголь несовершеннолетним, 70% опрошенных подростков сказали, что свободно могут его приобрести во многих киосках и магазинах.

Психологи убеждают, что алкоголизм видоизменяется: теперь зависимость отягощают психические расстройства, которые без квалифицированной помощи уже не решить.

"Если реабилитации не будет, то получится замкнутый круг. Попадает больной алкоголизмом в стационар, его полечили, он возвращается в ту же среду и там все начинается с начала", - объясняет руководитель терапевтической программы Виктория Осипова.

Она подтверждает: возраст ее пациентов значительно помолодел, в центр не раз приводили 16-летних алкоголиков. До 30 лет зависимость у украинцев уже становится хронической, часть из них имеет опыт "белой горячки" и многолетней реабилитации.

Эксперты считают, что дети пристращаються к алкоголю из-за недостатка внимания со стороны родителей, или чтобы развлечься. Главная задача медиков заключается в том, чтобы помочь детям найти новые приоритеты в жизни и посмотреть на мир трезвыми глазами.