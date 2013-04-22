На границе задержан мужчина с церковным колоколом за 200 тысяч

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Микроавтобус «Volkswagen», в котором находился церковный колокол, а также 600 литров спирта задержали пограничники Сумского отряда.

Как отмечается в сообщении, информацию о возможном незаконном перемещении товаров народного потребления в приграничной зоне без товаросопроводительных документов именно этим автомобилем пограничники получили накануне. При досмотре транспортного средства украинской регистрации, которым управлял гражданин Украины, информация подтвердилась. В микроавтобусе находился церковный колокол и 30 картонных коробок, в каждой из которых по 120 пластиковых бутылок емкостью 5 литров каждая с характерным запахом спирта. Товаросопроводительных документов на груз у водителя не было.

Церковный колокол, предварительная стоимость которого оценена в 200 тыс. грн, и спирт, приблизительная стоимость которого превышает 35 тыс. грн, передали сотрудникам налоговой милиции.