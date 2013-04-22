Экс-министр здравоохранения прокомментировал скандал со «скорыми»

Так экс-министр здравоохранения, народный депутат Украины Юрий Поляченко прокомментировал распространяемую в СМИ информацию о ситуации с закупками машин скорой помощи Министерством здравоохранения Украины.

«Есть заинтересованные лица, от которых идет вброс неправдивой информации. Существует какое-то лобби, которое сегодня дестабилизирует ситуацию», -заявил Ю. Поляченко. По его мнению, эти определенные лица или группа лиц подыгрывают недоверию граждан в отношении проведения реформ.

При этом Ю. Поляченко связывает скандалы, вспыхивающие в СМИ вокругдеятельности Министерства здравоохранения, с увеличением количества средств, выделяемых государством для проведения реформы здравоохранения, и усиливающимся в связи с этим интересом лоббистов. Эксперт отметил, что лоббисты рынка пытаются постоянно оказывать давление на руководство Минздрава, в том числе и через информационные кампании.

«Это было во все времена. Но когда было меньше закупок – тогда и меньше обращали внимание на работу Минздрава. При мне, например (во время пребывания Ю.Поляченко в должности министра здравоохранения, 2005-2007 гг., - ред.), проблем было меньше, потому что у нас был не очень благоприятный период в плане закупок: нам все досталось от предшественников, мы только распределяли. А вот когда увеличивается объем закупок в системе здравоохранения – активизируются группы влияния, заинтересованные в дестабилизации ситуации», - резюмировал Юрий Поляченко.

Напомним, электронными СМИ была распространена информация со ссылкой на канал ТВі, согласно которой в нарушение интересов государства Министерством здравоохранения Украины было приобретено 216 новых медицинских автомобилей PeugeotBoxer. Эти сообщения содержали информацию о том, что якобы «за каждую машину Минздрава во главе с Раисой Богатыревой» Министерство заплатило большую сумму, чем коммерческая стоимость данных автомобилей.

МОЗ Украины официально опроверг данную информацию. В частности, стало известно, что за время пребывания Раисы Богатыревой на должности министра здравоохранения Украины, Министерство не осуществляло никаких закупок автомобилей скорой помощи. Автомобили, о которых говорилось в упомянутых материалах СМИ, были закуплены еще до назначения Раисы Богатыревой на должность вице-премьер-министра Украины - министра здравоохранения. Более того, сообщает Минздрав, по инициативе Раисы Богатыревой Государственным украинским объединением «Политехмед» в защиту государственных интересов за несвоевременную поставку указанных автомобилей было осуществлено начисление пени и штрафа в размере 27350082,00 грн. и обращение в Хозяйственный суд г. Киева с исковым заявлением о взыскании денежных средств (штрафных санкций). Данная сумма, по решению суда, была взыскана с поставщика.

На данный момент, телеканал ТВi удалил со своего сайта соответствующее сообщение о закупках машин скорой помощи.