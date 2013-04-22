СМИ: Украинский бизнес может перейти с Кипра в Ирландию

В пятницу Украина и Ирландия подписали конвенцию об избежании двойного налогообложения. Со стороны Украины документ подписал министр финансов Юрий Колобов, а с ирландской — глава министерства финансов и министерства расходов и реформ Брайан Хэйес. "Подписание конвенции позволит продолжить дальнейшую активизацию инвестиционной деятельности в сферах экономики, приоритетных для обеих стран",— цитирует господина Колобова пресс-служба Минфина.

По данным Министерства финансов, Ирландия занимает 14-е место среди 128 стран мира — крупнейших инвесторов в экономику Украины. Госстат не дает отдельной статистики объема инвестиций из этой страны. Но объемы инвестиций из Польши, занимающей 13-е место по количеству инвестиций, составляют всего 1,7% от всей сумы вложений, сообщает Коммерсант-Украина.

Ирландия не относится к оффшорным юрисдикциям, но считается страной с льготным налогообложением. Зарегистрированные на острове компании, включая нерезидентов, платят единый подоходный налог в размере 12,5 % от прибыли, полученной в результате предоставления различных услуг либо торговли. Низкая ставка налогообложения делает Ирландию привлекательной для смены юрисдикции украинскими компаниями, которые зарегистрированы сейчас на Кипре. "Ставка налога на прибыль в 12,5% достаточно привлекательна, особенно, если учесть, что речь идет о члене ЕС",— признает старший юрист юрфирмы Integrites Ярослав Абрамов. "Смена юрисдикции — вопрос не одного дня. Но после событий на Кипре (введение налога на депозиты.— ред.) многие компании, в том числе — наши клиенты, просят нас подыскать возможные варианты. В связи с отменой двойного налогообложения у Ирландии есть все шансы привлечь к себе часть компаний, зарегистрированных на Кипре",— уверен советник юридического бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Глеб Бялый. Конкуренцию "зеленому острову" составляют как Британские Виргинские острова, так и более респектабельные Мальта и Латвия.

Впрочем, окончательно говорить о привлекательности такой юрисдикции можно будет лишь после публикации конвенции, которая также предусматривает и "борьбу с отклонением от налогообложения". "Если речь идет об обмене налоговой информации — то привлекательность Ирландии как юрисдикции резко упадет",— уверен господин Абрамов.

Еще одна проблема — риски коррекции налогового законодательства Ирландии. "События на Кипре были поддержаны Еврокомиссией, а потому снизили доверие ко всем странам ЕС. Теперь инвесторы более склонны смотреть на азиатские юрисдикции, такие, как Гонконг или Сингапур. Все-таки ирландская экономика остается проблемной, и кто знает, какой путь будет выбран в случае обострения там кризиса?",— отмечает партнер юрфирмы AstapovLawyers Олег Мальский. Впрочем, согласно последнему обзору МВФ, экономическая ситуация в Ирландии относительно стабильна — после роста ВВП на 0,9% в 2012 году, в текущем МВФ ожидает рост на 1,1%, а в 2014 году — на 2,2%. "После перехода в ирландскую юрисдикцию нескольких крупных мировых корпораций на Дублин идет все усиливающееся давление. Поэтому вероятность ужесточения налоговой политики весьма велика",— добавил Ярослав Абрамов.