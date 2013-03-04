Эксперт: Снижение единого соцвзноса до 15% выведет бизнес из офшоров

«Нынешний социальный взнос размером в 35% очень обременителен для бизнеса. Поэтому если инициатива по снижению этого налога до 15% реализуется, то я, как человек, который работает в аудите 20 лет, могу с уверенностью заявить, что большинство компаний перейдут на легальную зарплату», - отмечает эксперт.

В то же время, по его словам, снижение соцвзноса будет стимулировать отечественные компании отказаться от практики работы в оффшорных зонах.

«Для стимулирования нашего бизнеса регистрироваться в Украине есть один путь – обеспечение благоприятных налоговых условий в стране пребывания бизнеса. Если даже мы имеем подоходный налог на уровне 15%, что по сравнению с другими странами весьма невысокая ставка, но у нас очень высокие социальные налоги . 35% - неподъемная для многих ставка. Ее снижение автоматически будет способствовать тому, что бизнес частично перестанет работать в оффшорах, а будет заинтересован платить налоги в украинский бюджет», - убежден Балченко.

Эксперт добавляет, подобным путем пошли многие европейские страны, что повлекло за собой активный приток инвестиций.

«Сейчас тенденции таковы, что украинские крупные компании уходят с Кипра и регистрируются, создают холдинги в европейских странах, таких как Нидерланды, Швейцария. Люксембург, Ирландия и даже Польша. Это связано с тем, что эти страны позволяют платить меньшие налоги, в том числе социальные взносы. Инвестиции в эти страны сейчас с каждым годом увеличиваются. И это при том, что эти страны не являются оффшорами. Подобные операции не считаются отмыванием денег. То есть украинские компании готовы работать прозрачно, но лишь там, где налоги не ложатся тяжелым грузом», - убежден аудитор.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что правительство планирует внести в Верховную Раду законопроект о снижении ставки единого социального взноса до 15%. На данный момент его ставка составляет от 34,7% до 49,7% в зависимости от класса профессионального риска производства.